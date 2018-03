Kuispunt aan Brusselsesteenweg afgesloten 29 maart 2018

Het kruispunt aan de Brusselsesteenweg langs de kant van het centrum blijf nog tot en met vrijdag afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert asfalteringswerken uit op de Tervurenlaan. De nieuwe toplaag komt tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde van de Jazzfontein. Er worden nodige omleidingen voorzien. Zo is de Tervurenlaan tijdelijk bereikbaar via de Hofkensstraat. Van daaruit kunnen autobestuurders op een rijstrook richting rotonde rijden. Via de rotonde is opnieuw de noordkant richting Brussel toegankelijk. Voor de bussen voorziet De Lijn vervanghaltes op de Tervurenlaan.





(DCFS)