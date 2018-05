Kleurrijke meiboom geplant voor Sint-Janskerk 03 mei 2018

02u34 0

Traditiegetrouw vond op 1 mei in Tervuren de Meiboomplanting plaats. Op de schouders van de jonge welpjesscouts werd de grote berkenboom in een kleurrijke optocht aangedragen. Feestelijke vlaggen, tromgeroffel en vele blije gezichten begeleidden de stoet tot voor de Sint-Janskerk, waar de meiboom werd 'gericht' door de Sint-Hubertusdragers. Ook was er opnieuw een opvoering van een historisch toneeltje dat de aanwezigen terugvoerde naar de tijd van Keizer Karel, die in 1523 ook echt aanwezig was op een schutterswedstrijd tussen 'die van Leuven' en 'die van Brussel'. Het stuk eindigde met een wedstrijd touwtrekken door twee groepen van kinderen die de kleuren van Leuven en Brussel verdedigden. De begeleidende optredens en dansen vonden grotendeels in de kerk zelf plaats, omdat de organisatoren op zeker wilden spelen wat het weer betreft.(DBS)