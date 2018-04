Kindje lichtgewond bij brand 04 april 2018

02u28 0 Tervuren Een kindje is gisteravond lichtgewond geraak nadat een kookpot vuur vatte in een appartement op de Brusselsesteenweg.

"De melding kwam rond 16u55 binnen. De brandweer ging ter plaatse en had het vuur snel onder controle. In het appartement bevonden zich nog twee andere kinderen en een volwassen persoon. Het kindje dat lichtgewond raakte werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De anderen bleven ongedeerd. Het huis is niet onbewoonbaar verklaard", klinkt het bij de lokale politie.





(VDBS/RDK)