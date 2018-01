Jaar cel gevraagd voor agressieve dronkaard 02u45 0 Tervuren Een 49-jarige man uit Tervuren riskeert een celstraf van een jaar voor geweld en vernielingen.

M.V. was op 14 juni van vorig jaar met zijn buurman aan een potje stevig drinken begonnen. Maar de situatie liep uit de hand. De veertiger gooide een glas kapot en gaf zijn buurman een klap tegen het hoofd. Die laatste sloeg op de vlucht en verschanste zich in de garage.





M.V. was intussen over een omheining geklauterd en tegen de grond gesmakt. Een vrouw die alles gezien had en dacht dat de man getroffen was door hartfalen, kreeg zelf ook een vuistslag. Uiteindelijk moest ook een raam er nog aan geloven.





Volgens de procureur maakt M.V. de buurt regelmatig onveilig. "Hij vertoont ook geen enkel schuldinzicht", aldus de aanklager, die een jaar cel en een boete vorderde. Vonnis op 2 februari. (KAR)