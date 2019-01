Inbrekers viseren kelder flatgebouw Stefan Van de Weyer

28 januari 2019

Dieven vonden hun weg naar de kelder van een appartement gelegen op de Brusselsesteenweg in Tervuren. De daders doorzochten de hele ruimte en gingen aan de haal met een deel van de spullen die de bewoners er opgeslagen hadden. Op het eerste gezicht had de buit van de inbrekers geen al te grote waarde. Hoe ze precies toegang kregen tot de kelder was nog niet bekend. De politie van de zone Voer en Dijle onderzoekt de zaak.