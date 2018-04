Inbrekers stelen twee laptops en geld 09 april 2018

In de Eikestraat in Tervuren hebben inbrekers twee laptops en geld gestolen uit een woning. Hoe ze exact binnen zijn geraakt, was onduidelijk daar er geen duidelijke braaksporen werden aangetroffen. Over hoeveel geld er precies uit het pand verdwenen was, bestond vooralsnog geen uitsluitsel.





(SVDL)