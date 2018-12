Inbrekers drie keer actief op Kerstmis Stefan Van de Weyer

27 december 2018

10u49 0 Tervuren In Tervuren vonden inbrekers kerstdag het ideale moment om op zoek te gaan naar buit. Ze viseerden een handelszaak en twee woningen, maar moesten het steeds zonder buit stellen.

De dieven begonnen hun ronde op kerstdag om 2.17 uur aan de achterzijde van een handelszaak aan de Leuvensesteenweg. Gelukkig kwam het inbraakalarm in actie en stoven de inbrekers weg.

In de Lindeboomstraat werden een raam en een deur aan de achterzijde opengebroken. De daders hadden op het eerste zicht niets gestolen. Op de Kleine Ham in Vossem forceerden ze het raam van de woonkamer, dat zich eveneens aan de achterkant bevond. Er is voorlopig geen nadeel gekend.