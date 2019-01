IJspegels dreigen op weg te vallen: Leonard- en Vierarmentunnel even dicht RDK

De Leonard- en de Vierarmentunnel op de Brusselse ring moesten maandagochtend even afgesloten worden omdat ijspegels op het wegdek dreigden te vallen. In de Leonardtunnel werden de problemen op de binnenring richting Waterloo vastgesteld, in de Vierarmentunnel was er dan weer op de buitenring richting Zaventem gevaar. Door de koude hadden zich ijspegels aan het plafond van de tunnels gevormd. Uit voorzorg werden de tunnels afgesloten, zodat de ijspegels verwijderd konden worden. Het verkeer moest voor korte tijd bovengronds omrijden.