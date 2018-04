Hubert en Godelieve zijn gouden koppel 17 april 2018

02u52 0

Groot feest in Tervuren, waar Hubert Goossens (74) en Godelieve Olbrechts (71) vijftig huwelijkskaarsjes mochten uitblazen. Ze leerden elkaar kennen in dancing Rio in Leefdaal. Als dochter van een groentekweker opende Godelieve samen met Hubert een groentewinkel. Die hebben ze samen dertig jaar uitgebaat. Hun gezin groeide met een zoon en een dochter.





(DCFS)