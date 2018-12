Hernieuwd Africamuseum heropend na vijf jaar sluiting DBS

18u06 0 Tervuren Het grondig gerestaureerde en herdachte Koninklijk Museum voor Midden-Afrika opende zaterdag na vijf jaar opnieuw de deuren als AfricaMuseum. De directie hoopt dat met dit vernieuwde museum de zware koloniale erfenis, als het allerlaatste koloniaal museum ter wereld, van haar schouders kan vallen.

Het museumgebouw, afgewerkt in 1910, huisvest voortaan enkel de collectie, waardoor er nu in plaats van 6.000 zo’n 11.000 m² tentoonstellingsruimte is. Faciliteiten zoals de toegang, museumshop en cafetaria zijn nu gehuisvest in een door Stéphane Beel ontworpen paviljoen dat via een lange ondergrondse gang toegang geeft tot het museum zelf.

De renovatie was nodig, omdat het gebouw niet meer aangepast was aan de noden van een modern museum. Bezoekers moeten door de vernieuwde permanente tentoonstelling een beeld krijgen van het hedendaagse Afrika. “We hebben nu ook aandacht voor de ‘lange geschiedenis’ voor de koloniale periode en voor wat er gebeurt in het hedendaagse Afrika.”

Daarnaast krijgt de bezoeker ook een veel kritischer verhaal over het koloniale verleden. “Dat hebben we tot nu toch heel eenzijdig gebracht”, zegt directeur Guido Gryseels. “Het systeem van kolonisatie, toch de boodschap die we meer dan zestig jaar hebben gebracht, kunnen we nu alleen maar afwijzen.” Een aantal activisten maakten zaterdag duidelijk dat een en ander voor hen toch nog niet ver genoeg gaat.

De directie mikt op een verdubbeling van het aantal bezoekers: voor de sluiting waren dat er jaarlijks 120 à 150.000, maar dat moeten er dus zeker 250.000 worden. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer van dit renovatie- en uitbreidingsproject. De globale investeringskost bedroeg 66,5 miljoen euro.