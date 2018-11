Henri ‘Rik’ en Rita vieren gouden huwelijk Freya De Coster

30 november 2018

Henri ‘Rik’ Dequae en Rita Naessens vierden in het gemeentehuis van Tervuren hun 50e huwelijksverjaardag, samen met familie. Het koppel ontmoette elkaar op de Universiteit van Antwerpen. Rik was jarenlang directeur en lid van de koperen passer. Rita gaf zelf les en was lid van de zilveren passer. Samen kregen ze drie kinderen, An-Sophie, Frank en Patrick.