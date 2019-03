Harmonie Sint-Jozef viert 100ste verjaardag met winterconcert RDK

01 maart 2019

De Koninklijke Harmonie Sint-Jozef Moorsel mag dit jaar honderd kaarsjes uitblazen en deed dat begin februari in stijl. In sporthal De Steenberg organiseerde de harmonie immers een tweedaags winterconcert. Op het programma stonden klassieke werken zoals de Slavische dans van Dvorak en La Belle Hélène van Offenbach, maar ook moderner werk van Lady Gaga en Pink. Dirigent Dirk Wambacq herwerkte het nummer Ons dorp (1965) van de Moorselse componist Victor Heymans en componeerde ook het nieuwe werk A Small Town in ‘The Great War’. Na de twee concerten was er telkens een praatcafé.