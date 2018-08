Groen+ Tervuren maakt lijst bekend 04 augustus 2018

02u28 0

De 27 kandidaten van Groen+ voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. "Het is een evenwichtige lijst met kandidaten uit alle deelgemeenten, Belgen en expats, groenen en onafhankelijken, jong en oud, nieuwe en bekende kandidaten" zegt lijsttrekker Bram Peters. Met Noa Shoshan, net 18 jaar tegen de verkiezingen, en Joris Vlaeyen, intussen al 92 jaar, heeft Groen+ hoogstwaarschijnlijk zowel de jongste als oudste kandidaat in Tervuren. Gemeenteraadslid Jacques Dujardin komt niet langer op. Zijn artistieke engagementen vallen niet te combineren met politiek. De overige gemeenteraadsleden en ook de schepenen staan opnieuw op de lijst. Achter lijsttrekker Bram Peters komt Sofie Lombaert, huidig OCMW-raadslid. Op plaatsen drie, vier en vijf volgen Bert Vanoost, huidig OCMW-voorzitter, Christine Tinlot, huidig gemeenteraadslid en Elmo Peeters, jongerenvoorzitter van Groen+. Joan Abatesi is een nieuwe kandidate en komt op plaats 6. Pascal Debuyst, voorzitter van Groen+ bekleedt plaats 7. De lijst wordt geduwd door huidig schepen Mark Van Roy.





(DCFS)