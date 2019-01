Gouden huwelijk: Denis en Renée gaven elkaar 50 jaar geleden het jawoord Jasmijn Van Raemdonck

28 januari 2019



In het bijzijn van de burgemeester, kinderen en kleinkinderen vierden Denis Dobbelaere (72) en Renée Moons (75) hun vijftigste huwelijksverjaardag. Denis, afkomstig uit Tervuren, heeft jarenlang gewerkt als bediende in de petroleumsector. Nu houdt hij zich graag bezig met het opstellen van een stamboom van de familie Dobbelaere. Renée komt uit Brussel, de stad waar het koppel elkaar leerde kennen in een dancing. Het koppel maakt dagelijks samen een wandeling en gaat nog graag op reis.