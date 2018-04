Goud voor Julien en Monique 17 april 2018

02u52 0

Julien Merckx (73) en Monique Vandermotten (72) hebben onlangs hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Hij is afkomstig uit Wespelaar, zij uit Tervuren. Ze leerden elkaar kennen tijdens een optreden van Will Tura in dancing Breugelhof in Haacht. Hun gezin groeide met twee kinderen. In hun vrije tijd genieten ze van fietsen en wandelingen met de hond.





(DCFS)