Goud voor Guido en Monique Freya De Coster

30 november 2018

16u53 0

Guido Roosen en Monique Dony bliezen 50 kaarsjes uit voor hun Gouden huwelijksjubileum. De twee Sint-Truidenaars leerden elkaar kennen op school en stapten in 1968 in het huwelijksbootje. Na heel wat verhuizen, settelden ze uiteindelijk in Tervuren. Daar genieten ze van fietsen, wandelen en golfen. Guide en Monique vierden met hun drie kinderen Jeroen, Geert en Saskia en hun kleinkinderen.