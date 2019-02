Gokverslaafde besteelt werkgever KAR

06 februari 2019

10u10 0 Tervuren Een gokverslaafde man is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor het bestelen van zijn werkgever in Tervuren.

B.L. nam in de lente van 2017 een enveloppe met 800 euro uit de kassa. Toen de country manager de dagopbrengsten wou tellen, werd de diefstal opgemerkt. Als agenten hem diezelfde avond nog controleren, wordt de man emotioneel en geeft hij de feiten toe. Hij zou het geld gestolen hebben, omdat hij kampte met een gokverslaving. De som betaalde hij later integraal terug. De rechter veroordeelde hem tot drie maanden cel met uitstel. De boete van 208 euro is eveneens met uitstel.