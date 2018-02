Gloednieuw kinderfestival Warre van start 13 februari 2018

02u47 0 Tervuren Op de eerste editie van het kinderfestival Warre kunnen kinderen speels de krokusvakantie beleven. Het vernieuwde concept biedt keuze uit 120 activiteiten.

Warre vervangt de oude formule Dagsporter en Grabbelpas. "Dan vulden we de voormiddag met een sportactiviteit en de namiddag met een creaworkshop. Maar niet elk kind kan zich in beide vinden, wat soms leidde tot ongemotiveerde kinderen", zegt Kevin Soelens van de gemeente. Met het vernieuwde concept kunnen kinderen van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar zelf hun dag invullen. "We bieden telkens drie verschillende activiteiten aan per leeftijdscategorie, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Zo bepalen ze zelf of ze deelnemen aan de sportactiviteit, knutselworkshop of culturele uitstap."





Zwemmen, lasershooting, een workshop cocktails maken of koken op z'n Italiaans, elk kind vindt wel zijn gading. De activiteiten vinden plaats in sportcentrum Diependal, Nettenberg en het cultuurcentrum De Warandeberg. In totaal schreven dagelijks zo'n 250 tot 300 leerlingen zich in. Voor sommige workshop zijn nog plaatsen vrij. (DCFS)





Inschrijven kan via de website www.reservaties.tervuren.be