Gewezen burgemeester Eulaerts trekt lijst Open Tervuren 06 september 2018

De partijen Open Vld, Groot Tervuren (GT) en de verruimers van T+ trekken op 14 oktober samen onder de naam Open Tervuren naar de kiezer. Bruno Eulaerts, die in 2012 zijn sjerp moest afstaan aan Jan Spooren (N-VA) en sindsdien op de oppositiebanken zit, is lijsttrekker. "Onze lijst bestaat uit 27 topkandidaten", aldus Eulaerts. "Allemaal zijn ze trots op Tervuren en haar deelgemeenten. Daarnaast willen ze meewerken aan een écht open Tervuren."





Bram Bartholomees, fractievoorzitter in de gemeenteraad en voorzitter van Open Vld, is lijstduwer. Verder maakte de partij nog vier namen bekend: uittredend OCMW-raadslid Roos Vanbegin, nieuwkomer Thomas Geyns, Ineke Casier en gemeenteraads- en OCMW-raadslid Leo Trappeniers.





Behalve acht huidige gemeenteraads- en OCMW-raadsleden van GT-Open Vld pakt de nieuwe lijst uit met een rist nieuwkomers. In totaal stellen 19 nieuwe gezichten zich kandidaat. (RDK)