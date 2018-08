Gewelddadige vader riskeert celstraf 17 augustus 2018

02u27 0 Tervuren Een 48-jarige man uit Tervuren hangt een celstraf en boete boven het hoofd omdat hij tot twee keer toe zijn meerderjarige dochter met geweld had bejegend.

De ene keer op 17 mei 2016 bleef het bij klappen, de tweede keer op 26 maart 2017 werd ze tegen een wagen gegooid en over de grond gesleept in Tervuren. In mei liep een discussie over een selfie danig uit de hand. De moeder van het kind en zijn ex kwam tussen, maar dat was olie op het vuur. De veertiger sloeg zijn dochter eerst met de vlakke hand, bij tussenkomst van zijn ex duwde hij beiden in de zetel en gaf hij zijn dochter nog enkele klappen. "Ze was onrespectvol", verklaarde hij op de zitting zijn daden. In maart zou hij zijn dochter aan een winkel hebben genegeerd, zij ging verhaal halen. Omdat de discussie met de vriendin van haar vader uit de hand zou lopen, gooide hij haar tegen een wagen aan en sleepte haar over de grond. "Hij werd al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten in 2013 en trekt geen lessen uit het verleden. Ik vorder acht maanden cel en 800 euro boete voor deze man", aldus het openbaar ministerie. Vonnis op 17 september.





(SVDL)