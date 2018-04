Gemeente plant op 1 mei meiboom 24 april 2018

Na het succes van vorige jaren plant Tervuren opnieuw een meiboom tijdens een feestelijke planting. Het gemeentebestuur zorgt voor een flinke berkenboom, die met feestelijke linten wordt versierd. De gemeente houdt op die manier een oude traditie in stand. Op de schouders van de jonge welpjes-scouts wordt de grote boom in een kleurrijke optocht aangedragen uit het Hof van Melijn in de Brusselse straat. Onder feestelijke vlaggen en tromgeroffel trekt de stoet tot voor de Sint-Janskerk, waar de meiboom zal worden gericht door de Sint-Hubertusdragers. Afspraak op dinsdag 1 mei 2018 om 15 uur aan de noordzijde van de Sint-Janskerk Tervuren.





