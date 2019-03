Gemeente opgelucht: meer én goedkopere plaatsen in crèche De Tovereik Van 42 naar 50 kindjes en dagprijs voortaan gebaseerd op gezinsinkomen Robby Dierickx

07 maart 2019

13u21 0 Tervuren Goed nieuws voor de ouders van de kindjes die naar gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren gaan, want voortaan wordt de dagprijs er gebaseerd op het gezinsinkomen. Daardoor zullen ze – afhankelijk van hun inkomen – tussen 5 en 28 euro per dag moeten betalen, terwijl dat tot voor kort nog standaard 28 euro was. Daarnaast groeit het aantal plaatsen van 42 naar 50.

Eind 2017 zwaaide kinderdagverblijf De Tovereik de deuren open. De crèche, die bij de opening plaats bood aan 42 baby’s en peuters, bevindt zich in een nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Zoniën in de Jezus-Eiklaan. De gemeente had gehoopt dat het op Vlaamse subsidies kon rekenen bij de opening, zodat de dagprijs afgestemd zou kunnen worden op het gezinsinkomen van de ouders wiens kindjes er opgevangen worden. “Maar eind 2017 kwamen we nog niet in aanmerking voor de subsidies, waardoor we noodgedwongen voor een vaste dagprijs van 28 euro moesten kiezen”, zegt schepen van Sociaal Beleid en Kinderopvang Lut Kint (N-VA). “Daarnaast stond de gemeente in voor het verschil tussen de huurprijs die uitbater Partena voor het gebouw betaalt en de werkingskosten, waaronder de lonen van de kinderverzorgsters. Vorig jaar kostte ons dat ongeveer 50.000 euro.”

Maar nu kreeg de gemeente goed nieuws, want voortaan wordt het gemeentelijk kinderdagverblijf wel gesubsidieerd door Kind en Gezin. “Voor sommige ouders kan dit voor een gigantisch verschil in de dagprijs zorgen”, legt Lut Kint uit. “De standaard dagprijs van 28 euro verdwijnt immers en wordt vervangen door een prijs die gebaseerd wordt op het gezinsinkomen. De dagprijs varieert voortaan tussen de 5 en de 28 euro. Op maandbasis zal dit voor een groot verschil zorgen, want de standaard dagprijs van 28 euro betekende voor heel wat gezinnen een serieuze hap uit het budget. Maar ook voor de gemeente verdwijnt hierdoor de kost van de werkingskosten. Voortaan krijgen we namelijk subsidies om die kost op te vangen.”

En net nu het subsidielicht op groen gezet werd, wordt het aantal opvangplaatsen in De Tovereik uitgebreid van 42 naar 50. “Een noodzakelijke uitbreiding, want onze gemeente kampt met een tekort aan opvangplaatsen”, verduidelijkt de bevoegde schepen. “Zeker wat het aantal gesubsidieerde plaatsen betreft. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we er nu in één klap vijftig gesubsidieerde plaatsen bij krijgen. Ook voor die plaatsen wordt voorrang gegeven aan Tervuurse baby’s en peuters.”

Nieuwe crèche?

Ondanks de uitbreiding zal het ook de komende jaren voor jonge Tervuurse ouders niet evident zijn om (betaalbare) plaatsen in de kinderopvang te vinden en dus komt er mogelijk een nieuw kinderdagverblijf in het geplande woonproject op de oude GITO-site, al gaat het momenteel nog om een optie. De concrete plannen hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. Komt het project rond, dan zal de gemeente ook daar voor een externe partner voor de uitbating kiezen.