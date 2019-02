Geert Goossens nieuwe voorzitter N-VA RDK

26 februari 2019

11u38 0 Tervuren Meerderheidspartij N-VA heeft met Geert Goossens een nieuwe voorzitter. Helena Muyldermans is de nieuwe ondervoorzitter.

Geert Goossens (45) was al 22 jaar lang onafgebroken OCMW-raadslid en ontdekte vanuit die functie de lokale politiek. Hij zetelde zowel in de oppositie als in de meerderheid. Als nieuwe voorzitter krijgt hij de hulp van de nieuwe ondervoorzitter, Helena Muyldermans. De 36-jarige Muyldermans werkt sinds 2011 als raadgever op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA).

Daarnaast maken ook Caroline Daineffe, Carla Decoster, Maurine Depape, Lies Eykens, Bernard Kimpe, Lander Luppens, Sabine Robeet, Tom Vanbeckevoort, Evelyne Vanbellingen, Frans Van Dyck en Murielle Van Rillaer de komende jaren deel uit van het bestuur van de lokale afdeling van N-VA in Tervuren.