Gedaan met handtekening onder huwelijksakte: eerste koppel trouwt digitaal Robby Dierickx

05 april 2019

15u06 0 Tervuren Alsof hun trouwdag nog niet speciaal genoeg was, was er vrijdagmiddag voor de 60-jarige Wilfried Maes en de 73-jarige Margarethe Milne uit Tervuren nog een primeur weggelegd. De tortelduifjes waren namelijk de eersten die in Tervuren digitaal moesten trouwen. Voortaan moeten koppels immers geen handtekening meer onder de huwelijksakte zetten, maar gebeurt alles digitaal.

Hoewel de ondertekening van de digitale huwelijksakte met de elektronische identiteitskaart sinds 1 april verplicht is, kiezen verschillende steden en gemeenten er toch nog voor om de huwelijksakte ook met pen te laten ondertekenen, uit angst voor wat kan mislopen of puur voor de symboliek. In Tervuren is dat ook het geval. “Zo’n symbolische handtekening in het trouwboekje is altijd mooi voor huwelijksreportages”, zegt schepen van Burgerzaken Mario Van Rossum (CD&V). “Na het huwelijk bekrachtig ik het huwelijk digitaal door een ondertekening van de huwelijksakte met de elektronische identiteitskaart. Die akte is vooraf online aangemaakt.”

Vrijdagmiddag waren Wilfried Maes (60) en Margarethe Milne (73) de eersten die hun huwelijksakte digitaal moesten ondertekenen. “Het is toch wat speciaal om de primeur te krijgen”, aldus bruidegom Wilfried. “Eindelijk ben ik in iets de eerste (lacht). Voor ons maakte het echter niet uit of het nu met pen en papier of digitaal gebeurde, zolang we maar konden trouwen.”