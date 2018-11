Filip Peeters stelt misbruik in HHC aan de kaak Acteur praat in ‘Die Huis’ openlijk over zedenfeiten van 40 jaar geleden Robby Dierickx

26 november 2018

17u25 0 Tervuren Het Heilig Hartcollege in Tervuren staat plots in het oog van de storm. Aanleiding is een onthulling van seksueel misbruik door acteur Filip Peeters in ‘Die Huis’, dinsdagavond op Eén. Het misbruik dateert evenwel van veertig jaar geleden. De huidige directie distantieert zich van de feiten en vindt dat ze streng veroordeeld moeten worden.

Zelf kon hij eraan ontsnappen, maar verschillende medeleerlingen van acteur Filip Peeters werden veertig jaar geleden het slachtoffer van “de vieze paters” van het toenmalige internaat van het Heilig Hartcollege. Dinsdagavond vertelt de acteur, die de voorbije jaren onder meer in Salamander en Loft te zien was, in het televisieprogramma Die Huis op Eén openlijk over de wantoestanden op de school. Vooral de directeur moet het ontgelden. “Hij kreeg niet voor niets de bijnaam ‘Plekpot’”, aldus Filip Peeters, die er een groot deel van zijn middelbare school liep. “De man riep de leerlingen meermaals naar zijn bureau. ‘Kom eens hier, ik ga uw hemd in uw broek steken’, zei hij dan. Met de bedoeling de leerlingen op intieme plekken aan te raken. Elke week opnieuw. Maar ik was mondig en weigerde. ‘Ik zal dat zelf wel doen’, diende ik hem van antwoord. Medeleerlingen die niet mondig genoeg waren, moesten dat misbruik jarenlang ondergaan.”

Van school veranderd

Volgens Peeters zorgde zijn mondigheid ervoor dat hij in zijn voorlaatste jaar moest opkrassen. “Er werd gefoefeld met mijn punten en ik moest van school veranderen”, klinkt het. “Ik ben er zeker van dat indien ik de directeur liet begaan, ik veel betere punten gehad had. Op mijn nieuwe school kreeg ik plots de kans om een herexamen af te leggen. Men liet me toen zelfs weten dat het opmerkelijk was dat ik in het Heilig Hartcollege geen voldoende kreeg. Toen stelde ik me daarover geen vragen, maar jaren later besefte ik goed genoeg waarom ik van school moest veranderen.”

Ik ben er zeker van dat als ik de directeur had laten begaan, ik veel betere punten gehad had Filip Peeters, acteur

Dat Peeters de wantoestanden in het Heilig Hartcollege nu blootlegt, zorgt bij oud-schoolkameraden voor opluchting. “Zo kreeg ik al een bericht van een oud-leerling dat hij tevreden is dat de beerput van de school eindelijk geopend wordt. ‘Niet alleen het misbruik, maar ook het machtsmisbruik en het corrupte gedrag maken mij nog kwaad elke keer ik voorbij het college rijd’, viel er te lezen. Ik hoop dan ook dat er voor de slachtoffers eindelijk gerechtigheid komt.”

Het Heilig Hartcollege in Tervuren maakt deel uit van Operatie Kelk, dat het misbruik in de Kerk onderzoekt. Ondertussen hebben de priesters de school al enkele jaren verkocht. De voormalige directeur is inmiddels overleden. Huidig directeur van het Heilig Hartcollege Tervuren, Stan Catteau, benadrukt dat het huidige bestuur niets te maken heeft met de directie van veertig jaar geleden. “We hebben wel kennis genomen van de aanklacht die tijdens het programma Die Huis wordt geformuleerd”, klinkt het in een mededeling. “Het betreft echter feiten die zich meer dan veertig jaar geleden zouden hebben voorgedaan. De huidige directie wenst duidelijk te stellen dat elke vorm van kindermisbruik – vroeger of nu – uit den boze is. Indien de fouten zich effectief voorgedaan hebben, dan veroordelen we ze streng.”

Om de sereniteit op de school te behouden en de rust van de leerlingen te waarborgen, wil de directie niet dieper ingaan op de zaak.