Fietsersbond trakteert fietsers op applausje Robby Dierickx

21 maart 2019

13u39 3 Tervuren Op verschillende plaatsen in onze regio hebben lokale afdelingen van de Fietsersbond donderdagochtend de fietsers op een applausje getrakteerd. Dat was onder meer op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Tervurenlaan in Tervuren het geval.

De Nationale Applausdag was donderdag al aan zijn zesde editie toe. Het initiatief van de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ zet fietsers elk jaar in de bloemetjes. Zo krijgen alle fietsers die dagelijks met hun tweewieler tussen hun woning en hun werkplek pendelen op die dag een hartverwarmend applaus. Daarnaast werden ze getrakteerd op een appel of een croissant.

In Tervuren werd bewust voor het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Tervurenlaan gekozen. Dankzij het nieuwe fietspad op de Tervurenlaan is het aantal fietsers naar Brussel drastisch toegenomen. Toch wijst de Fietsersbond de fietsers op een probleem, want de meerderheid van hen fietst er langs de linkerkant. Ook al is het fietspad breed genoeg voor tweerichtingsverkeer, toch blijft fietsen in de tegenrichting verboden.

In Zaventem werden de fietsers op een applaus getrakteerd aan het Nossegem Wegske.