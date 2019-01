Etienne en Gilberte vieren hun diamanten huwelijk Jasmijn Van Raemdonck

28 januari 2019

Etienne De Temmerman (80) en Gilberte Stockmans (78) gaven elkaar 60 jaar geleden het jawoord in Vossem. Om die heuglijke gebeurtenis te herdenken, kwamen ze afgelopen zaterdag samen de familie. Het koppel leerde elkaar kennen in Cinema Royal in Tervuren. Etienne heeft lange tijd gewerkt als adjunct chef bij de luchtmacht, Gilberte was 38 jaar schoonmaakster in het Afrikamuseum. Zij heeft ondertussen haar stoffer ingeruild voor kaarten. Dat doet Gilberte het liefst in ontmoetingscentrum De Vlonder in Vossem.