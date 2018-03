Dronken studente naar ziekenhuis gebracht 03 maart 2018

Een 17-jarige studente uit Tervuren die op een feestje in Leuven te veel had gedronken, is met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Het was een vriendin die de hulpdiensten waarschuwde, omdat de vrouw nog amper op haar benen kon staan. (ADPW)