Drie laatste bouwgronden Kisteveld te koop RDK

07 maart 2019

15u40 0

In de verkaveling Kisteveld aan de Duisburgsesteenweg staan momenteel de laatste drie bouwgronden te koop. Bij de toewijzing wordt voorrang gegeven aan jonge mensen die een band met de gemeente Tervuren hebben. Geïnteresseerden kunnen zich tussen 15 maart en 19 april kandidaat stellen. De oppervlakte van de percelen schommelt tussen de 3 are 66 ca en 4 are 62 ca. Het gaat om halfopen bebouwing met een tuin. De prijzen variëren tussen 119.400 en 166.320 euro, exclusief registratie-, notaris en andere kosten. Meer informatie op de website van Tervuren.