Drie dagen lang muziek op Hee Tervuren! Reuzegezellig 31 augustus 2018

02u26 0 Tervuren In het centrum van Tervuren wordt vanavond het jaarlijkse festival Hee Tervuren! Reuzegezellig op gang getrapt. Op de openingsavond staan onder meer Coco Junior XL, Meskens in Motown en Discobaar A Moeder op het podium.

Tot twee jaar geleden werden Hee Tervuren, traditioneel eind juni of begin juli, en de Reuzefeesten nog apart georganiseerd, maar vorige zomer koos het schepencollege ervoor om de feesten samen te laten smelten. Na de succeseditie van vorig jaar, start vanavond de tweede editie met verschillende optredens. Morgen zijn er vanaf 14 uur doorlopend activiteiten van de Tervuurse verenigingen. Van 16 tot 22 uur vindt de avondmarkt plaats. Om 19.15 uur start het muzikale luik met GumboGumbo. Nadien staan ook The Cast Band en Level Six op het podium. Na middernacht start de afterparty in het scoutsdorp.





Op zondag wordt de rommelmarkt georganiseerd en houdt ook het Gordelfestival halt in Tervuren. Van 10 tot 17 uur worden de Reuzen tentoongesteld. Het feestweekend wordt afgesloten met een optreden van De Kreuners. (RDK)