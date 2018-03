Dieven twee keer actief in Tervuren 31 maart 2018

In de Hertogenbergstraat in Tervuren verdween een beamer uit een wagen. De dief gebruikte een steen om de achterruit van de auto te verbrijzelen en ging aan de haal met de projector. Op de Beukenlaan in Tervuren was vrijdagochtend een gaatjesboorder aan het werk. Aan de achterzijde boorde hij een opening in het raamkozijn om dit te kunnen openen. Uit de woning maakte hij de handtas met inhoud van de bewoonster buit. Zij stelde vrijdagochtend de inbraak vast. (SVDL)