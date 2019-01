Diamanten huwelijk: 60 jaar Pol en Rita Jasmijn Van Raemdonck

28 januari 2019

Pol Embo (87) en Rita Minne (86) vierden afgelopen zaterdag hun diamanten huwelijk, omringd door hun familie. 60 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord in Ledeberg. Het koppel leerde elkaar kennen op een bal in Gent. In 1961 verhuisden Pol en Rita van Gentbrugge naar Tervuren. Pol werkte jaren als landbouwkundig ingenieur en Rita als gids in het Afrikamuseum. Momenteel is het koppel lid van OKRA en van de Jan Van Boendalekring, een culturele kring in Tervuren.