Diamant voor Lodewijk en Florette Freya De Coster

30 november 2018

Lodewijk Eembeeck en Florette Ghyselinck blazen 60 kaarsjes uit voor hun diamanten huwelijksverjaardag. Lodewijk en Florette woonden beide in dezelfde straat. De vonk sloeg over en in 1958 stapten ze in het huwelijksbootje. Lodewijk was jarenlang zetelmaker en Florette werkster. Nu genieten ze van samen tuinieren en uiteten. Samen kregen ze een zoon Marc.