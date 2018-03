De Kreuners sluiten Hee Tervuren! Reuzegezellig af 21 maart 2018

De Kreuners komen naar Hee Tervuren! Reuzegezellig. Met hun komst heeft het festival een eerste grote naam op zak. Drie dagen lang genieten de Tervurenaren tijdens het eerste weekend van september van een heleboel activiteiten en optredens. Tervuren maakte dinsdag de eerste naam bekend van één van de acts. Op 2 september sluiten De Kreuners het weekend feestelijk af. "Met De Kreuners hebben we een topact binnengehaald die perfect bij Hee Tervuren! Reuzegezellig aansluit", zegt Jan Trappeniers, schepen van Cultuur en Evenementen. "Het wordt een prachtige afsluiter van een fantastisch weekend en van een sportieve dag, want we ontvangen ook De Gordel. Ik kan ook al verklappen dat de jeugd 's middags zal kunnen genieten van een optreden van Kaatje." De rest van het programma wordt de komende weken bekend gemaakt. (DCFS)