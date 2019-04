Cursus “Eerste Hulp” en “Helper” alweer een succes in Tervuren SZM

18 april 2019

12u02 0 Tervuren In Tervuren, mag je gerust een hersenschudding, een epileptische aanval of je vingers tussen je autodeur klemmen. Alweer 19 deelnemers hebben de cursus “Eerste Hulp” succesvol afgerond. Je moet natuurlijk nog hopen dat deze gezichten in de buurt zijn als dat gebeurt.

De afdeling Rode Kruis-Tervuren heeft naar jaarlijkse gewoonte ook eind vorig jaar de cursus “Eerste Hulp” gestart. De cursus telde dit jaar 19 enthousiaste deelnemers. Ze leerden hoe je in afwachting van de hulpdiensten iemand kan helpen. Nu weten deze toekomstige helden wat ze moeten doen als iemand een elektrische schok meemaakt, op zijn hoofd valt, een epileptische aanval krijgt, zich verbrandt, zijn voet verstuikt of nog een hyper- of hypoglycemie heeft.

Groot succes

De cursus is opgedeeld in twee delen. De eerste is een initiatie “Eerste Hulp” en de tweede is een vervolgcursus “Helper”. Na elk deel is er een examen. Beiden cursussen werden gegeven op 4 woensdagen telkens van 19u tot 22u. De totaalprijs voor beide delen is 50 euro, maar daar is ook een oefenboek inbegrepen, zodat de deelnemers hun kennis verder kunnen bijschaven. Wegens groot succes gaan deze cursussen nu ook in het najaar starten op 11 september 2019. Wie geïnteresseerd is kan best een mail sturen naar vorming@tervuren.rodekruis.be. De plaatsen zijn beperkt.