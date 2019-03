Celstraf gevraagd na amok op Vossemse Feesten Stefan Van de Weyer

25 maart 2019

16u35 3 Tervuren Een twintiger uit Zaventem hangt twee maanden cel en 700 euro boete boven het hoofd omdat hij op 21 augustus op de Vossemse Feesten een andere jongeman een kopstoot zou hebben gegeven. Als gevolg hiervan liep het slachtoffer, één van de organisatoren van de Vossemse Feesten, een neusbreuk op.

Het slachtoffer verklaarde aan de Leuvense strafrechter dat hij die avond een vuistslag kreeg van beklaagde toen hij per ongeluk tegen hem botste. Het slachtoffer trok onthutst naar buiten, maar de dader zou hem gevolgd hebben om hem op een kopstoot te trakteren. Hierbij liep hij een gebroken neus op die al meermaals geopereerd werd, voor het laatst in 2018. De man is vrijwillig brandweerman en het letsel zou hem hinderen bij het uitvoeren van zijn functie. Verder hield hij aan de kopstoot twee gebroken tanden op. Hij was acht dagen tijdelijk arbeidsongeschikt.

De beklaagde ontkende in alle toonaarden enige betrokkenheid bij het voorval, zijn advocaat vroeg de vrijspraak. Vonnis op 29 april.