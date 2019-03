Burgerhuis Delacroix krijgt voorlopige bescherming Robby Dierickx

18 maart 2019

18u10 0 Tervuren Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft burgerhuis Delacroix in de Kerkstraat in Tervuren voorlopig beschermd. Eind dit jaar wordt over een definitieve bescherming beslist.

Burgerhuis Delacroix dateert van 1908 en werd ontworpen door architect Maurice Peeters uit Ukkel. Het huis werd genoemd naar opdrachtgeefster Maria Delacroix, de zus van voormalig eerste minister Léon Delacroix. Hij was tussen 1918 en 1920 premier. “Burgerhuis Delacroix is een uitzonderlijk gaaf bewaard burgerhuis in een neoclassicistisch geïnspireerde eclectische bouwstijl”, zegt Geert Bourgeois. “De woning is bijzonder representatief en illustratief voor de wooncultuur van de welstellende burgerij tijdens de belle époque. De bescherming vloeit voort uit deze historische en architecturale waarde.”

Definitieve bescherming

Het gemeentebestuur van Tervuren organiseert binnenkort een openbaar onderzoek zodat iedereen de kans krijgt opmerkingen of bezwaren in te dienen. Over negen maanden beslist de minister-president over de definitieve bescherming.