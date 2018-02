Burgemeester wil sjerp behouden 02 februari 2018

02u38 0

Huidig burgemeester Jan Spooren is door de N-VA-afdeling in Tervuren aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





Het was tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA dat bekendgemaakt werd dat Spooren de lijst gaat trekken. "We hebben onder het politiek leiderschap van de N-VA al veel mooie zaken gerealiseerd in Tervuren, maar het werk is nog lang niet gedaan", aldus de burgemeester. "Ik ben vereerd dat het N-VA-bestuur voor de tweede keer zijn vertrouwen in mij stelt als lijsttrekker. We hebben duidelijk de bedoeling om onze gemeente verder te blijven besturen. Als de kiezer het wil, zal ik dan ook met veel plezier opnieuw burgemeester worden."





Ook de rest van de lijst krijgt ondertussen vorm. Zo tonen ook huidig schepenen Lut Kint en Werner Aerts zich bereid om zich de komende zes jaar opnieuw in te zetten voor de gemeente. (RDK)