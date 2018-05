Burgemeester Jan Spooren trekt lijst N-VA 11 mei 2018

02u35 1 Tervuren Burgemeester Jan Spooren trekt de N-VA-lijst in Tervuren. Voormalig schepen Hubert Keyaerts duwt de lijst. Het afdelingsbestuur keurde de lijst dinsdag volledig goed.

Volgens de partij trekken ze met een verjongde en ruimere lijst naar de verkiezingen. "We breiden uit met maar liefst 14 op 27 kandidaten", zegt burgemeester Jan Spooren. "We zijn erin geslaagd om met deze lijst een mooi evenwicht te bereiken tussen de verschillende deelgemeenten en leeftijden. Bijna alle kandidaten zijn actief in het lokale verenigingsleven of vrijwilligerswerk". De huidige N-VA schepenen Lut Kint en Werner Aerts staan op plaatsen 2 en 3. De lijst wordt op 16 juni nog voorgelegd aan de voltallige ledenvergadering van N-VA Tervuren.





(DCFS)