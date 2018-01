Boom valt op woning, carport vernield BEWOONSTER KOMT MET DE SCHRIK VRIJ, TOTALE SCHADE NOG NIET DUIDELIJK SILKE VANDENBROECK ROBBY DIERICKX

19 januari 2018

02u30 0 Tervuren Het stormweer heeft gisteren uiteindelijk voor niet al te veel schade gezorgd in onze regio. In Tervuren viel wel een boom op een woning, waardoor vooral de stenen carport redelijk zwaar beschadigd werd. Ook in Londerzeel kwam een boom op een huis terecht.

Terwijl in de andere provincies daken van woningen geblazen en voetbalkantines volledig vernield werden, bleef de schade in onze regio redelijk beperkt.





Voor Maria Fornasier, die in de Arthur Van Dycklaan in Tervuren woont, was het gisterochtend evenwel schrikken.





"Omstreeks 9.15 hoorde ik plots een hevige klap. Ik was op dat moment met de poetsvrouw achteraan in mijn woning en wist niet wat er gaande was. Plots zag ik hoe een boom door de stenen carport gevallen was en op het dak van mijn woning lag. Ik heb meteen de brandweer gebeld en die liet me na een grondige controle weten dat er geen stabiliteitsproblemen zijn. Binnen is er ook niets vernield."





Boom weghalen

"Morgen (vandaag, red.) komt een firma langs om de boom weg te halen en pas dan zal duidelijk worden hoe groot de schade is. Maar nu al staat vast dat de carport redelijk zwaar beschadigd is. Een deel ervan stortte in, waardoor de rest meer dan waarschijnlijk niet stabiel meer is."





Kapwerken

Toch haalt de bewoonster opgelucht adem.





"Dit had veel erger kunnen aflopen", beseft ze. "Wat indien de boom door het dak was gegaan? Ik mag van geluk spreken dat ikzelf en mijn poetsvrouw geen verwondingen opgelopen hebben."





De brandweer liet gisteren echter weten dat nog meer bomen rond de woning van Maria Fornasier dreigen om te vallen bij stormweer. "Om te vermijden dat hevige windstoten de bomen op mijn woning of op de huizen van de buren blazen, heb ik beslist om de bomen weg te laten halen. Ik hoop dat die kapwerken zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden, want dit wil ik niet meer meemaken", besluit Maria Fornasier, die de nacht ondanks alles toch in haar eigen bed doorbracht.