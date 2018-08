Bliksem vernielt woning 09 augustus 2018

02u31 0 Tervuren Een blikseminslag heeft de woning van Mark Schoonheydt in de Zuerbergstraat vernield. De man kon op het nippertje zelf ontsnappen.

Gisterochtend mat Schoonheydt zuchtend de schade op. Het zwartgeblakerde dak is verteerd door de vlammen, de deur hangt nog half in zijn hengsels en de bovenverdieping ligt bezaaid met neergestorte dakpannen. "Rond vier uur 's ochtends werd ik uit mijn slaap opgeschrikt door een vreselijk luide knal. Ik dacht eerst dat er iets bij de buren aan de hand was. Voor hetzelfde geld had ik me in mijn bed omgedraaid en was ik opnieuw in slaap gevallen, tot ik plots een vreemd geknisper hoorde."





Dat bleek het isolatiemateriaal te zijn dat in brand stond. "Ik ging een kijkje nemen in de gang en door het zolderluik zag ik het: wilde vlammen die de hele zolder in lichterlaaie zetten." In paniek greep Schoonheydt het hoogstnodige bij elkaar en snelde het huis uit. "Gelukkig hadden de buren de brandweer al gebeld."





Dak weg

De schade is enorm. Het hele dak is weg en de bovenverdieping is door rook- en waterschade onbewoonbaar.





Toch wil Schoonheydt zijn woning niet verlaten. "Drie verschillende buren boden aan om me tijdelijk onderdak te geven, maar ik wil niemand storen met mijn miserie. Ik kampeer de komende weken gewoon in mijn woonkamer."





(DCFS)