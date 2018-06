Bewoners De Vlonder strooien eerste eigen compost 22 juni 2018

De bewoners van de OCMW-assistentiewoningen De Vlonder in Tervuren verwerkten een jaar lang hun groente- en fruitresten in de vier nieuwe compostbakken. De compost gebruiken ze als mest in hun tuintjes. "Heel wat bewoners deden in hun vorige woning al aan thuiscomposteren. Waarom dan ook niet hier?", zegt Jan Vanoost, OCMW-voorzitter. Samen met de gemeente Tervuren, Interrand en de vrijwillige Tervuurse compostmeesters zette hij het nieuw project op poten. "Bewoonster Francine is verantwoordelijk voor de opvolging. Per week vullen we een emmer van 30 liter met keukenafval." (DCFS)