Basisschool bouwt gezellige rust-en babbelplek op speelplaats 15 juni 2018

02u36 2 Tervuren Leerlingen die méér rust willen op de speelplaats? Uit een enquête van Collishop blijkt dat 2 op 3 lagereschoolkinderen nood hebben aan een gezellige babbelplek. De basisschool KATtenschool in Tervuren richtte daarom haar speelplaats in met een grasperk, speciaal ingericht zodat de jonge leerlingen er even tot rust kunnen komen.

De leerlingen van het tweede leerjaar planten donderdag gezellig de eerste bloemen in hun nieuwe bloembakken of zitten op de bank om een gezelschapspel te spelen."Onze vorige speelplaats bestond uit een heleboel paviljoenen die nog dateerden uit de jaren 50. Onze leerlingen ravotten tussen de paviljoenen door om te spelen", legt directeur van de basisschool Isa Hendrickx uit.





Gezellig babbelen

"Maar uit de enquête bleek dat de kinderen ook snakten naar een vrije ruimte om hun batterij even op te laden." Collishop ging voor hun enquête in april ten rade bij 400 lagereschoolkinderen tussen 8 en 13 jaar oud. In de bevraging bleek dat 59 procent gezellig babbelen als hun favoriete activiteit beschouwt. Dan pas volgt spelen met de bal en spelletjes zoals verstoppertje of tikkertje. "Dus bouwden we, naast een creatieve en uitdagende speelplaats met grote speeltuigen, ook een gezellig rust- en babbelhoek", zegt Hendrickx. "Van Collishop kregen we zes picknick-tafels en tien bloembakken. Hier tekenen de leerlingen of spelen ze een gezelschapsspel. Samen met de leerkrachten planten de leerlingen hun eigen bloemen en kruiden, die zij onderhouden." (DCFS)