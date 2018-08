Afrikamuseum zwaait deuren exclusief voor Gordelfestival open 24 augustus 2018

02u40 0 Tervuren Pas eind dit jaar opent het Afrikamuseum haar deuren na vier jaar renovatie, maar op zondag 2 september kunnen de deelnemers van het zesde Gordelfestival al een eerste kijkje in het gebouw nemen. Verder kunnen de deelnemers van de honderd kilometer zich voor één dag een echte profrenner wanen.

Het Gordelfestival, de opvolger van De Gordel, is dit jaar al aan zijn zesde editie toe. Opnieuw ligt het Gordeltrefpunt in het provinciaal domein in Huizingen, maar ook in Tervuren - dit jaar focusgemeente - vinden op zondag 2 september heel wat activiteiten plaats. Zo opent het Afrikamuseum uitzonderlijk haar deuren. "De deelnemers van de Tourist Run zullen door het vernieuwde museum lopen", zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). "Een unieke ervaring. Daarnaast is er in ons park een wieltjeswandeling. Ideaal voor rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen."





Verder komt er in Tervuren een babydorp. "Dat krijgt onder meer een verzorgings- en speelhoekje en een afgeschermde relaxhoek waar kersverse moeders in alle rust borstvoeding kunnen geven", aldus Geoffrey Heyrbaut van vzw De Rand. "Nadien zal Dreambaby al het gebruikte materiaal schenken aan de vzw Moeders voor Moeders, een organisatie die hulp biedt aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben."





Dé trekpleister van het Gordelfestival is ook dit jaar de 100 kilometer. "Deelnemers zullen in acht pelotons rijden en krijgen dankzij de politiebegeleiding en de afgesloten kruispunten het gevoel dat ze voor één dag profrenner zijn", laat minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) weten.





(RDK)





