Adriaan en Christel vieren diamenten huwelijk Freya De Coster

30 november 2018

Adriaan Savelkoul en Christel Regendorp vierden hun 60e huwelijksverjaardag in het bijzijn van familie in Tervuren. Adriaan en Christel groeiden allebei op in Duitsland en leerden elkaar kennen op een dansfeest in Eisden. In 1947 verhuisden ze naar België. Adriaan houdt nog steeds van bakken en Christel van zingen en lijndansen.