50 jaar Klaus en Ingrid Jasmijn Van Raemdonck

28 januari 2019

Klaus (75) en Ingrid (70) Ludeloff heften zaterdag het glas op hun gouden huwelijk. Het koppel trouwde vijftig jaar geleden in Baumholder, een stad in het vroegere West-Duitsland. Klaus en Ingrid verhuisden in 1988 naar België, waar Klaus kwam werken als internationaal ambtenaar. Ze woonden eerst een tijdje in Brussel maar verhuisden in 1992 naar Tervuren, waar ze zaterdag feest vierden.