50 huwelijkskaarsjes voor Carlos en Carla 29 mei 2018

Carlos Hatse (88) en Carla Van Damme (74) uit Tervuren waren 5 april 50 jaar getrouwd en hebben dat uitgebreid gevierd. Allebei van Geraardsbergen, bleek een reis naar Italië nodig te zijn om elkaar te ontdekken. Op een feedback-vergadering na de reis die ze beiden ondernamen, viel hun oog op elkaar.





Carlos en Carla kregen twee kinderen, Sigrid en Ingeborg. In 1975 verhuisden ze naar Tervuren. Carlos was vroeger voorzitter van het kerkkoor, en ruilde de functie later in voor penningmeester.





