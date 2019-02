200 Tervuurse scholieren spijbelen voor ‘eigen’ klimaatmars DBS

14 februari 2019

16u53 0 Tervuren Zowat 200 jongeren uit verschillende Tervuurse middelbare en basisscholen hebben donderdagmorgen een eigen klimaatbetoging gehouden in het centrum van de gemeente.

Om 10.30 uur verzamelden de spijbelende scholieren op de Markt van Tervuren om hun stem te laten horen in het klimaatbeleid. Initiatiefnemers Alessandra Favero, Robin Vanpée, Ralph Elskens, Victor Hofman en Felix Buddingh richtten de organisatie Jong Tervuren for Climate op. Ze sluiten zich aan bij de verschillende klimaatacties die de voorbije weken in verschillende steden en gemeenten werden georganiseerd.

“We willen de jeugd in Tervuren een forum aanbieden om hun stem te laten horen in het klimaatdebat”, klinkt het. “Omdat ouders vaak ongerust wanneer hun kinderen naar Brussel trekken, hebben wij besloten om onze actie op de Markt van Tervuren op het getouw te zetten. We willen hiermee het gemeentebestuur en de hogere overheden wakker schudden.”