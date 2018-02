20 verwaarloosde ezels in beslag genomen 14 februari 2018

02u44 0 Tervuren De Zorghoeve kreeg maandagochtend een telefoontje van politiezone Voer en Dijle om 20 ezels op te halen aan een weide aan de Waalsestraat in Moorsel. "Toen we daar eenmaal aankwamen zagen we hoe schrijnend de toestand van de ezels was", zegt Giovanni Persoons van De Zorghoeve.

"We zagen al meteen dat hun hoeven veel te lang waren. Sommige waren bijna 15 centimeter lang, waardoor de dieren niet goed meer konden lopen", gaat Giovanni verder. Uit het medisch onderzoek bleek dat de dieren ook ernstig ondervoed waren en schurft hadden. "De weide was helemaal kaalgegeten en de dieren hebben volgens mij zeker vier weken geen drinkwater meer gehad. Bovendien hadden de diertjes nergens plaats om te schuilen."





Eigenaars begrepen niet waarom

Over de eigenaars van de dieren heeft Giovanni geen goed woord. "Ze kwamen ter plaatse toen we de dieren aan het inladen waren. Ze begrepen helemaal niet waarom. De eigenares tikte ons zelfs op de vingers: ze vond dat we niet voorzichtig genoeg waren omdat de dieren op het asfalt uitschoven."





Ondertussen worden de ezels behandeld door een dierenarts in De Zorghoeve. "Het parket Halle-Vilvoorde en de Dienst Dierenwelzijn moeten nu beslissen wat er met de dieren zal gebeuren en welke straf de eigenaars zullen krijgen", klinkt het bij politiezone Voer en Dijle. (VDBS)