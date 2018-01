"Wonder dat er geen gewonde viel" STORM HOUDT LELIJK HUIS IN DRUIVENSTREEK: BOMEN WAAIEN OP DAKEN EN AUTO'S SILKE VANDENBROECK

02u25 0 Mark Baert In de Elzenlaan in Tervuren viel een grote boom de slaapkamer van een koppel in. Tervuren De storm van de voorbije dagen heeft lelijk huisgehouden in de Druivenstreek. In Tervuren ontsnapte een koppel aan de dood toen een boom pal op hun slaapkamer viel. In Overijse raakten dan weer twee wagens beschadigd nadat enkele bomen het gevecht tegen de wind verloren. "Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt", klinkt het opgelucht.

Om 4 uur gisterochtend raasde de storm over Overijse en Tervuren. "Een huis in de Elzenlaan raakte zwaar beschadigd toen een boom het begaf", zegt de burgemeester van Tervuren, Jan Spooren (N-VA). "De bewoners, een Nederlands-Schots koppel met twee kinderen, hebben heel veel geluk gehad. De boom viel recht in de slaapkamer van de ouders. Dit had veel erger kunnen zijn."





"Er zal nog heel wat werk verricht moeten worden om de boom uit het huis te halen. Daarna moeten we zien hoe het met de stabiliteit van het huis zit. Pas dan weten we zeker of het huis onbewoonbaar is", aldus de burgemeester. De bewoners hebben via de Nederlandse ambassade elders onderdak gevonden.





Baert Marc In de Diamantlaan in Schaarbeek viel een boom op een auto.

Net aan het renoveren

Ook in Overijse raakte een woning beschadigd door het stormweer. "En dan te bedenken dat we het huis aan het renoveren waren," klinkt het bij eigenaars Phillys Menestret en Danny Vanobbergen. "Al goed dat we nog een tweede huis hebben, want anders waren onze problemen nog groter geweest."





Het huis van Phillys en Danny in de Koninginnelaan raakte beschadigd aan het dak en enkele ruiten lagen aan diggelen. "We moeten nog bekijken hoe ernstig het dak beschadigd is. Als de schade te groot zou zijn, moet het huis wellicht afgebroken worden. Dat zou ik heel erg vinden, het huis staat hier toch al sinds de 19de eeuw en is al jarenlang familiebezit."





De boosdoener is een boom van ruim 100 jaar oud die recht tegenover hun huis stond. "Ik had nooit verwacht dat deze boom zou omvallen. Maar hij was dus blijkbaar toch rot en eens zo'n boom wind vangt, kan het snel gaan", gaat Phillys verder.





Baert Marc Phillys bij de gigantische stam van de gevallen boom.

Rotte bomen

Phillys en Danny zijn nochtans kenners. Het koppel heeft samen een tuinbedrijf. "Nadat we wat bekomen waren van de shock werden we opgeroepen naar de Langeweg. Daar was een rotte boom op een auto terechtgekomen", zegt Danny. "In oktober dienden onze opdrachtgevers nog een aanvraag in om de rotte bomen die daar op de oprit staan te kappen, maar de natuur was ons voor. Je mag de natuur nooit onderschatten", besluit Phyllis.





Auto stuk

"Ik heb rond 4 uur wel wat lawaai gehoord, maar had niet door dat er aan mijn deur zo'n ravage werd aangericht", zegt Coralie Wierinckx, eigenares van een ernstig gedeukte wagen. "Het is pas toen ik 's ochtends naar buiten ging dat ik zag wat er gebeurd was. Ik was compleet in shock. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Samen met mijn zus gebruik ik de auto. We weten nog niet wat we gaan doen, de auto is helemaal stuk. We moeten maar even afwachten wat de verzekering zegt. Gelukkig was er alleen materiële schade", aldus Coralie.





Vallende bomen

Bij Véronique klinkt hetzelfde verhaal. Ook zij kon haar ogen niet geloven toen ze 's ochtends de deur uitging en een boom op haar auto vond. "Ik wist wel dat het ging stormen en heb het ook horen waaien. Maar nooit had ik verwacht dat zo'n gigantische boom hier nu in mijn tuin zou liggen. Ik zal voor een vervangwagen moeten zorgen", zucht Véronique.





Ook in Wemmel viel een boom aan het gemeentehuis op twee geparkeerde wagens. Er vielen geen gewonden, al zijn beide wagens wel vernield.